Толпа людей напала на водителя и пассажира Mercedes: видео массовой драки

Кровавые разборки вспыхнули между водителем и пассажиром Mercedes и вооруженной толпой в жилом квартале в британском Лидсе, сообщает The Sun.

Мужчин вынудили выйти из машины, после чего напали на них. Агрессивные горожане использовали подручные средства, в том числе один из них исподтишка ударил пассажира Mercedes деревянной доской.

Неизвестно, что именно стало причиной конфликта, который разразился еще 16 июня, о массовой драке узнали после публикации видео в Сети.

В тот момент, когда мускулистого водителя с голым торсом и его пассажира окружает толпа, выкрикивая угрозы, по улице спокойно ездят дети на велосипедах и гуляют женщины.

В итоге мужчины, после обмена ударами и оскорблениями, садятся обратно в машину и пытаются уехать, а вслед им летят камни. На ходу пассажир вылезает из автомобиля и, угрожая молотком, пытается отомстить обидчикам, но у него успевают вырвать «оружие».

По словам полиции, сообщение о происшествии они получили от третьих лиц и в нем говорилось о причинении ущерба транспортному средств. При этом никто из участников конфликта к правоохранителям не обращался.