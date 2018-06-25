В Госдепе считают, что ЕС может остановить «Северный поток — 2»

В США заявили, что Евросоюз может остановить или отложить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

«У Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать», — приводит РИА Новости слова Оудкирк.

В ходе выступления в Атлантическом совете она отметила, что «Северный поток-2» нельзя назвать состоявшимся.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.