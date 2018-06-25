В Госдуму внесли проект о снятии уголовной ответственности за репосты

В Госдуму внесен законопроект, исключающий уголовную ответственность за репосты. Инициаторами стали депутаты Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов.

Как следует из пояснительной записки, целью законопроекта является «установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети Интернет», сообщает РИА Новости.

При этом за действия, которые провоцируют ненависть и вражду, человеку может грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.