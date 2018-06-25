Власти Великобритании выкупят дом Скрипаля
Правительство Великобритании выкупит дом британского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Об этом сообщает The Sunday Times.
Также было принято решение выкупить дом сотрудника правоохранительных органов, который первым прибыл на место инцидента и также отравился.
Дом Скрипаля был заражен химическим веществом и непригоден для проживания в нем. Стоимость дома заявлена в 465 тысяч долларов.
Отмечается, что все пострадавшие смогут продать свои машины и имущество властям.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в начале марта в Солсбери. Москва последовательно опровергает все голословные и бездоказательные обвинения со стороны Лондона в причастности к данному преступлению.