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Власти Великобритании выкупят дом Скрипаля

Анастасия Евдокимова
19:06 25.06.2018
Стоимость дома заявлена в 465 тысяч долларов.
Власти Великобритании выкупят дом Скрипаля
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Фото: Andrew Parsons ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Правительство Великобритании выкупит дом британского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Об этом сообщает The Sunday Times.

Также было принято решение выкупить дом сотрудника правоохранительных органов, который первым прибыл на место инцидента и также отравился.

Дом Скрипаля был заражен химическим веществом и непригоден для проживания в нем. Стоимость дома заявлена в 465 тысяч долларов.

Отмечается, что все пострадавшие смогут продать свои машины и имущество властям.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в начале марта в Солсбери. Москва последовательно опровергает все голословные и бездоказательные обвинения со стороны Лондона в причастности к данному преступлению.

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