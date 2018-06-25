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Бойцы ДНР уничтожили украинскую систему интерактивного управления боем

Наталья Вальханская
19:05 25.06.2018
ВСУ использовали систему интерактивного управления боем около школы в ДНР, утверждает источник издания.
Видео: Daily Storm / Youtube

Бойцы штурмового батальона «Сомали» уничтожили украинскую систему интерактивного управления боем, которая была установлена в районе школы в поселке Зайцево в самопровозглашенной ДНР. Об этом рассказал боец батальона, сообщает Daily Storm.

Система была подключена к пульту управления, с помощью которого ВСУ могли корректировать работу артиллерии и отслеживать передвижения ополченцев. По словам источника издания, украинские военные использовали систему для корректировки стрельбы из крупнокалиберных пулеметов по оборонительным постам «Сомали».

Также источник утверждает, что Киев продолжает применять запрещенное минскими соглашениями оружие, в частности, танки, которым было обстреляно здание школы.

«Недавно во время боя (произошло – ред.) попадание с танка. Все, что осталось, все видно здесь. Здесь раньше люди жили, дети бегали, а уже все. Все разбито», - рассказал боец «Сомали».

Ранее в батальоне «Пятнашка» рассказали о группе снайперов из Германии, которые работают в районе гибели комбата Мамая в авдеевской промзоне.

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