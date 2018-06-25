Ученые максимально близко подобрались к открытию гена интеллекта

Исследователи обнаружили 1016 генов, связанных с интеллектом, подавляющее большинство которых ранее было неизвестно науке. Об этом сообщил портал Science Allert.

Международная команда ученых провела крупномасштабное исследование и обнаружила 190 новых генных локусов и 939 новых генов, связанных с интеллектом, значительно расширив наше понимание наследственных основ когнитивной функции.

Для опыта привлекли почти 270 тысяч человек разных полов, возрастов и рас. Всем этим людям предлагали решать тесты и задания на определения уровня интеллекта, а после сравнивали их с участками ДНК участников, и так определяли какие из них связаны с когнитивной функцией.

Из более чем девяти миллионов различных изменений, обнаруженных в образцах, команда исследователей выявила 205 участков в ДНК-коде, связанных с интеллектом (только 15 из них были изолированы) и 1016 конкретных генов (из которых ранее обнаружены были 77).

Помимо этого, такие гены играют и защитную роль. Они «охраняют» когнитивную функцию от пагубного воздействия болезни Альцгеймера. Также ученые предположили, что ген интеллекта связан с и продолжительностью жизни - считается, что умные люди будут жить дольше.

«Эти результаты важны для понимания биологических основ когнитивного функционирования и способствуют пониманию связанных с ними неврологических и психических расстройств», - приводит издание слова одного из ученых.

Работа основывается на аналогичных исследованиях, проведенных этой же группой ученых, результаты которых были опубликованы в прошлом году. В то время, однако, исследователи идентифицировали только 40 новых генов, связанных с интеллектом, поэтому в этом году эксперимент охватил большую выборку людей, в связи с чем результаты получились более значимыми.