Конкурсанты со всей России и сюрпризы в жюри: стартовал кастинг «Новой звезды»

В России стартовал кастинг четвертого сезона всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Участники из Новосибирска, Владивостока, Нижнего Новгорода - на конкурсе представлены все 85 регионов нашей страны.

Настоящее волнение начинается здесь за кулисами кастинга. Конкурсанты готовятся и распеваются перед тем как выйти на сцену и показать жюри самые блистательные стороны своего таланта.

Некоторые участвуют в отборе уже не первый раз. По словам одного из исполнителей - Александра - фортуна улыбнется только самым настойчивым.

«Главное кайфовать от того, что ты занимаешься любимым делом, и не мандражировать на сцене», - делится конкурсант.

Кто-то исполняет на кастинге супер-хиты, а Екатерина из Владимирской области - свои собственные. Ее мечта, в случае победы, записать несколько авторских альбомов.

«Я мечтаю также, чтобы у меня была группа, и она осуществится, я вам слово даю. У меня столько музыкальной энергии, что на весь мир хватит», - рассказала Екатерина.

Песни звучат на разных языках мира, под аккомпанемент и а капелла - в отборочный тур попадут лучшие из лучших.

«Нужен артистизм, нужно видеть, что человек живет на сцене, что он дышит музыкой и в глазах огонь», - объяснил музыкальный продюсер проекта «Новая звезда» Олег Воляндо.

Сейчас исполнители пытаются удивить жюри, а вскоре за их выступлениями будут наблюдать миллионы.

«Выбор предстоит колоссальный, не знаю, как мы его будем делать, честно говоря. Будут изменения в жюри, секретов открывать не буду, это станет сюрпризом. Так же будут сюрпризы во время финала», - отмечает ведущий продюсер проекта «Новая звезда» Дарья Пиманова.

Уже в июле жюри объявит 85 лучших исполнителей - по одному из каждого региона. Впереди у артистов не простой путь: в течение полугода до первого тура они подготовят свой репертуар и выступления. А 24 человека, которые пройдут в финал, получат в подарок новые песни от известных композиторов.

Также осенью стартует детский музыкальный конкурс, в котором будут выбирать самого талантливого исполнителя среди юнармейцев.