В Севастополе бессонницу лечат процедурами сна на ульях с пчелами

В Севастополе пчеловоды придумали для туристов необычный вид расслабления и терапии.

Полноценный крепкий, а главное оздоравливающий сон проводят прямо на ульях. Выспаться в таком домике, где под матрасом у тебя жужжат тысячи пчелок, можно всего за пару часов.

Посетитель домика ложится прямо на крышку улья, застеленную простыней. Поверхность улья теплая, так как пчелы круглый год поддерживают в улье температуру в 36 градусов Цельсия. Практически прямой контакт тела с поверхностью улья позволяет ощущать микровибрации исходящие от улья, которые оказывают благотворное воздействие на организм.

Двухчасовой сеанс отдыха в таком спец домике заменяет полноценный ночной сон. А производство меда при этом не останавливается. Улей находится снаружи, поэтому внутри - совершенно безопасно. Только полезные вибрации.