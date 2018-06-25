«ВКонтакте» показала новый сервис опросов
Сервис получил обновленный дизайн и широкие возможности настройки голосований.
Фото: ВКонтакте
Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый сервис опросов, в котором пользователи смогут изменять дизайн фона, ограничивать время голосования и разрешать выбирать несколько вариантов ответов.
«Вы можете обмениваться мнениями с друзьями, составлять рейтинги и хит-парады, оценивать творчество талантливых авторов, проводить конкурсы и статистические исследования», - рассказал директор по развитию продуктов соцсети Вадим Дорохов.
После окончания голосования все участники получат уведомление с приглашением узнать его результаты.
Нововведения уже доступны в веб-версии и приложении для Android, в ближайшее время ожидается обновление опросов для iOS.