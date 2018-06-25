Психологический прессинг: эксперт о том, что НАТО нужно от Прибалтики

НАТО хочет заставить Польшу и страны Прибалтики больше вкладывать в милитаризацию региона в интересах альянса. Об этом заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко.

По словам Коротченко, НАТО использует тактику «психологического прессинга», который направлен на элиту.

«Это все преследует цель выбить дополнительные ассигнования и продолжить дальнейшую милитаризацию Польши и стран Балтики в интересах НАТО», - приводит РИА Новости слова Коротченко.

Ранее The Washington Post сообщала, что НАТО в случае возможного военного конфликта с РФ могут проиграть первую фазу войны из-за неподготовленных для военной техники дорог и мостов.