В NASA показали самые старые звезды Млечного Пути

Телескоп Hubble сфотографировал шаровое скопление NGC 6139 в созвездии Скорпиона, сообщает издание HighTech. Оно появилось, по мнению ученых, еще до появления галактики.

Такое скопление представляет собой группу из нескольких тысяч звезд. И некоторым из них, по словам ученых, около 10 миллиардов лет - то есть они всего на два миллиарда лет младше Большого взрыва.

Новые снимки, сделанные телескопом, помогут установить их точный возраст и понять, какую роль они сыграли в формировании галактики Млечного пути.

Последним значимым открытием астрономов стала звезда Икар. Она - самое далекое от Земли известное космическое тело. От нашей планеты звезда находится на расстоянии в девять миллиардов лет.