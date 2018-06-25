Для Пентагона разработали треугольное колесо: видео
Изобретение повысит проходимость военной техники в труднодоступной местности.
Видео: techtronics / YouTube
Группа ученых из Национального инженерного центра робототехники при университете Карнеги-Меллон разработала колеса для армейского автомобиля, которые могут менять форму и становиться треугольными.
Отмечается, что новые трансформирующиеся колеса с гусеничной лентой повысят проходимость военной техники, добавят ей маневренности и тактической мобильности.
Разработка была проведена по поручению Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.
Видео, на котором демонстрируются механизмы переключения круглого колеса к треугольной дорожке и обратно без прекращения движения автомобиля, опубликовано в YouTube.