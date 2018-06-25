Видео смертельной схватки питона и собаки сняли на видео очевидцы

В Таиланде питон атаковал собаку и начал душить ее на глазах у хозяев. Видео опубликовано в сети.

На кадрах видно, как гигантская змея несколько раз обвила собаку и намертво ее зажала.

Местные жители палками пытались отогнать питона, однако он не поддавался. Первое время собака шевелилась, но в какой-то момент перестала подавать признаки жизни.

Через некоторое время людям удалось разжать смертельную хватку питона и пес, как ни в чем не бывало, выскочил на свободу.