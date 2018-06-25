Российский летчик рассказал о возможностях Су-34 в ответ на публикацию военного журнала США

Авторитетный американский военный журнал Military Watch назвал российский Су-34 самым передовым ударным истребителем в мире. Заслуженный летчик РФ Владимир Попов эксклюзивно для «Звезды» прокомментировал публикацию.

«Самолет отвечает современным требованиям оперативно-тактического назначения и считается лучшим на сегодня в классе штурмовиков или фронтовых бомбардировщиков легких. Самолет этот действительно уникален по своему набору возможностей прицельно-навигационного характера, затем применения средств поражения, возможности у него очень широкие. И, плюс ко всему прочему, достаточно хорошая маневренность как для атаки воздушной цели, так и наземной цели», - рассказал Владимир Попов.

Ранее в журнале Military Watch появилась статья, в которой российский истребитель-бомбардировщик Су-34 называется самым передовым ударным самолетом в мире. Ближайшими соперниками Су-34 названы американские F-15 и китайские J-16, при этом производство российских истребителей-бомбардировщиков обходится дешевле аналогов.

Су-34 - многофункциональный истребитель-бомбардировщик, принятый на вооружение ВКС России 20 марта 2014 года. Он предназначен для поражения различных типов целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО, а так же для выполнения задач воздушной разведки.