Google научился показывать данные о скорости загрузки всего сайта
В Google PageSpeed Insights появились данные о скорости загрузки всего сайта.
Фото: Nicolas Armer / dpa / Globallookpress
В инструменте Google PageSpeed Insights теперь можно посмотреть данные о скорости загрузки всех страниц сайта.
Обновления позволяют получить моментальный отчет после ввода любого URL в специальную строку. После чего инструмент покажет процент контента, который отрисовывается у пользователей быстро, средне и медленно.
С начала 2018 года рекомендации сервиса Google PageSpeed Insights основаны на реальном времени, и отражают данные по взаимодействиям со страницей пользователей Chrome в эту минуту.