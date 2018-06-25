Google научился показывать данные о скорости загрузки всего сайта

В инструменте Google PageSpeed Insights теперь можно посмотреть данные о скорости загрузки всех страниц сайта.

Обновления позволяют получить моментальный отчет после ввода любого URL в специальную строку. После чего инструмент покажет процент контента, который отрисовывается у пользователей быстро, средне и медленно.

С начала 2018 года рекомендации сервиса Google PageSpeed Insights основаны на реальном времени, и отражают данные по взаимодействиям со страницей пользователей Chrome в эту минуту.