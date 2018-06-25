В сеть попали фото «недорогого» iPhone 2018

В сеть попали фото самой недорогой модели iPhone в линейке Apple.

По данным портала Tut.by, компания представит новую модель уже в сентябре.

Отмечается, что самая недорогая модель будет иметь 6,1-дюймовый вариант. Гаджет устройства, как и старшие модели, получит сканер распознавания лица Face ID, но модуль камеры у него будет одинарный.

Размер устройства будет больше, чем iPhone 8. Также у нового iPhone будет cтеклянная задняя панель и беспроводная зарядка.