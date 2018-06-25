Путин предоставил гражданство РФ обратившейся к нему на «Прямой линии» украинке

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ украинке Ирине Баракат, которая обратилась к нему на «Прямую линию» в июне. Женщина серьезно пострадала в 2016 году при обстреле боевиков в сирийском Алеппо, когда, рискуя жизнью, спасла детей от взорвавшегося в доме снаряда. Она была доставлена в военный госпиталь Санкт-Петербурга.

«Принять в гражданство РФ Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине», - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

До трагедии Ирина Баракат 13 лет жила и работала переводчиком в Сирии, у нее трое детей, которых она и закрывала от попавшей в дом бомбы. В обращении к Путину она попросила о помощи с получением гражданства, чтобы иметь возможность пригласить в Санкт-Петербург свою семью.