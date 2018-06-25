Девушка расстрелянного в машине рэпера XXXTentation оказалась беременна

Мать убитого во Флориде рэпера XXXTentacion Клеопатра Бернард опубликовала в сети снимок УЗИ с подписью: «Он оставил нам последний подарок». Как стало известно, девушка рэпера ждет ребенка и должна родить в ноябре. Об этом пишет BBC.

Данная информация также была опубликована на странице XXXTentacion с подписью «Пусть ребенок знает, что его отец был легендой».

По данным СМИ, артист был в курсе того, что скоро должен стать отцом, но не распространял информацию об этом.

Имя матери ребенка не сообщается.

Известно, что бывшая девушка артиста Женева Айала в прошлом году написала заявление в правоохранительные органы о том, что артист якобы ее избивал во время беременности. Позже стало известно, что беременности не было.

В понедельник, 18 июня, стало известно, что американский рэп-исполнитель Джасей Дуэйн Онфрой был застрелен на выходе из салона по продаже мотоциклов в штате Флорида. Покидая салон, Онфрой сел в свой автомобиль. В этот момент к нему подбежали неизвестные и произвели несколько выстрелов. Артист получил тяжелое ранение, впал в кому и скончался в больнице.