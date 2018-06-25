СМИ сообщили об убийстве официантом повара на базе в Новогорске

В СМИ появилась информация, что якобы 28-летний гражданин Украины, работающий официантом в подмосковных Химках, убил повара во время ссоры в ресторане.

При этом, по данным «Московского комсомольца», инцидент произошел на территории олимпийской деревни «Новогорск», где базируется сборная России по футболу.

«28-летний гражданин Украины, работавший в ресторане официантом, в подсобном помещении ударом ножа в живот убил 55-летнего повара», - пишет газета.

Издание утверждает, что в настоящее время подозреваемый задержан.

В Министерстве спорта в свою очередь опровергли информацию, что на базе в Новогорске, где проводит подготовку к матчам чемпионата мира сборная России, произошло убийство.