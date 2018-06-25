«Опять рука Москвы»: в нападении на табор цыган во Львове СБУ заподозрила Россию

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что за нападением на лагерь цыган во Львове может стоять Россия.

«Предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в России... За этим может стоять Россия», - приводит его слова Интерфакс.

Он также отметил, что сейчас ведомство расследует, кто мог финансировать нападение на табор.

В ночь на 24 июня группа неизвестных, вооруженных ножами, трубами и цепями, в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь цыган. В результате атаки скончался 24-летний житель Закарпатской области, еще четыре человека, среди них 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, получили ранения.

Задержанные по подозрению в атаке восемь человек признали свою принадлежность к нелегальной организации «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику запрещенной в России националистической организации Misanthropic Division*.

*Misanthropic Division - экстремистская организация, которая запрещена на территории России.