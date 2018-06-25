Минздрав связал повышение пенсионного возраста с долголетием

Увеличение пенсионного возраста может привести и к продлению активного долголетия, считает глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Комментируя предлагаемое правительством увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин с 60 до 65 лет, министр подчеркнула, что по данным Всемирной организации здравоохранения «тотально идет омоложение людей», а длительная профессиональная активность может положительно повлиять на уже сложившуюся тенденцию.

«Мы можем оценивать влияние активности - профессиональной и физической - на долголетие. Безусловно, это воздействие работает в плюс, и человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится "в строю", он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», - заявила Скворцова.

По словам главы ведомства, приверженность здоровому образу жизни и физическая активность приводят к тому, что 55-летняя женщина в современном мире считается молодой, как и 60-летний мужчина.

Заложенный Кабмином переходный период в 16 лет, по мнению Скворцовой, «абсолютно достаточный период с точки зрения адаптации любого человека».

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. По ее окончанию в 2034 году пенсионный возраст для мужчин предлагается закрепить на уровне 65 лет вместо 60 лет, а для женщин - 63 года вместо 55.