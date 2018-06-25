В ДНР рассказали о ведущих охоту в Донбассе немецких снайперах

Группа снайперов из Германии работает в районе Авдеевского коксохимического завода. Промзона является одним из мест, где идут самые ожесточенные бои между силами самообороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и украинскими силовиками.

По словам исполняющего обязанности командира интернациональной бригады «Пятнашка» Андрея Кузина, известного под позывным Сварог, иностранные снайперы вооружены винтовками с хорошей оптикой и тепловизионными прицелами.

«Есть винтовки калибра 5,56 миллиметра, есть и австрийские винтовки. Позиции были заранее подготовлены, потому что они периодически заходят (в авдеевскую промзону - пром. ред.), работают по нашим позициям», - рассказал Кузин в интервью Daily Storm.

Исполняющий обязанности командира «Пятнашки» отметил, что ополченцы противодействуют немецким специалистам, выставляя работать собственные антиснайперские расчеты.

Напомним, в мае этого года в авдеевской промзоне погиб командир «Пятнашки» Олег Мамиев (позывной Мамай). Он получил осколочные ранения в грудь, живот и голову. Врачи боролись за жизнь комбата, однако спасти его не удалось.

В 2014 году Мамиев приехал в Донбасс из Осетии. Он воевал на стороне ДНР в батальоне «Восток», потом перешел в «Пятнашку» и в скором времени стал ее командиром. Под его руководством подразделение участвовало во всех ключевых операциях по освобождению территорий Донбасса.

Глава ДНР Александр Захарченко представил Олега Мамиева к присвоению звания Героя ДНР посмертно.