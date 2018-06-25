Били молотками и ножами: раненый цыган рассказал об атаке на табор во Львове
Один из пострадавших при нападении на цыганский лагерь во Львове Рач Поп рассказал, что нападение на лагерь произошло около полуночи, когда его жители уже спали. По его словам, десять неизвестных в масках набросились с ножами и начали бить всех, кого видели, сообщает ТСН.
«Ножом сюда, били. Ножи были, молотки, все было. Кричали: "убью"», - рассказал Поп.
В результате нападения молодой человек получил пять ножевых ранений: четыре в спину, одно в руку. Его 24-летний брат Давид погиб.
По слова местных дачников, лагерь цыган рядом с дачами появился недавно. При этом краж замечено не было.
В ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, трубами и цепями людей в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь цыган. В результате погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо человек, среди них 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, получили ранения. Полиция задержала восьмерых подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних подростков.
Подозреваемые в нападении на лагерь цыган признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику запрещеной на территории России националистической организации Misanthropic Division*. Сейчас все подозреваемые задержаны.
*Misanthropic Division - экстремистская организация, которая запрещена на территории России.