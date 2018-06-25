Песков: Путин никогда не оглядывается на свой рейтинг

Владимир Путин не оглядывается на свой рейтинг, для него гораздо важнее интересы людей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле снижением рейтинга президента.

Пресс-секретарь добавил, что не стал бы сгущать краски, и назвал идею правительства «пенсионной реформы» социально-резонансной темой, подлежащей «дальнейшему скрупулезному разъяснению».

Пока президент участия в экспертных обсуждениях не принимает - они ведутся для окончательного формирования позиций, отметил Песков. Он также добавил, что общественный резонанс оказывает влияние на волатильность рейтинговых показателей.