В колледже Назрани произошла стрельба, есть раненые

Два человека пострадали в ходе стрельбы в колледже в Назрани в Ингушетии. ЧП произошло в понедельник 25 июня.

По предварительной версии стрельбу устроили двое подростков 17 и 18 лет, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Перестрелке предшествовал конфликт, возникший между молодыми людьми.

Подростки с незначительными ранениями доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

На месте событий работают сотрудники правоохранительных органов. Причины произошедшего выясняются.