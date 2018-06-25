В колледже Назрани произошла стрельба, есть раненые
По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между подростками.
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press
Два человека пострадали в ходе стрельбы в колледже в Назрани в Ингушетии. ЧП произошло в понедельник 25 июня.
По предварительной версии стрельбу устроили двое подростков 17 и 18 лет, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Перестрелке предшествовал конфликт, возникший между молодыми людьми.
Подростки с незначительными ранениями доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
На месте событий работают сотрудники правоохранительных органов. Причины произошедшего выясняются.