«Радиоуправляемая телега»: в Сети высмеяли украинского боевого робота

Украинского боевого робота «Мисливець» (укр. - «Охотник») высмеяли в Сети. Видео испытаний роботизированного обзорно-огневого комплекса в государственном научно-испытательном центре вооруженных сил Украины вызвало много нелестных комментариев со стороны пользователей.

«Огород сторожить - незаменимая вещь», - заметил один из комментаторов.

«Радиоуправляемая телега без вооружения и даже без рессор. Для тупой пропаганды годится», - высказался другой пользователь.

Отдельно досталось трансмиссии украинского «Охотника».

«Цепной привод? Это круто. Грязь всякая будет попадать в цепь, песок, мусор», - отметили в комментариях.

Правда нашлись и те, кому новый робот пришелся по душе.

«Какая страшная техника. Но, как говорится, мал клоп, да вонюч! Слава Украине!», - резюмировал зритель.

По задумке разработчиков, «Мисливець» сможет выполнять как надзорные, так и боевые функции. Он якобы сможет нести на себе вооружение практически любых типов, в том числе пулемет, противотанковый ракетный комплекс, автоматический гранатомет, пушку и другое, что делает его универсальным.