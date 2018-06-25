Путин не сможет посетить матч Россия - Уругвай в Самаре

Президент РФ Владимир Путин не сможет посетить матч групповой стадии ЧМ-2018 в Самаре, на котором команда РФ встретится с Уругваем. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российский лидер не сможет присутствовать на матче в силу своей загруженности и рабочего графика.

«Нет, к сожалению нет, график не позволяет», - приводит ТАСС слова Пескова.

Матч заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 Россия - Уругвай состоится в понедельник 25 июня в 17:00 на стадионе «Самара-Арена».