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Путин не сможет посетить матч Россия - Уругвай в Самаре

Андрей Аркадьев
13:56 25.06.2018
Встреча пройдет 25 июня в Самаре.
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин не сможет посетить матч групповой стадии ЧМ-2018 в Самаре, на котором команда РФ встретится с Уругваем. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российский лидер не сможет присутствовать на матче в силу своей загруженности и рабочего графика.

«Нет, к сожалению нет, график не позволяет», - приводит ТАСС слова Пескова.

Матч заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 Россия - Уругвай состоится в понедельник 25 июня в 17:00 на стадионе «Самара-Арена».

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