Мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей в Китае: видео

Сотрудникам полиции удалось ликвидировать водителя автопогрузчика, который наехал на толпу людей в Китае. В результате наезда один пешеход погиб, еще по меньшей мере десять получили ранения.

Как сообщает South China Morning Post, происшествие случилось около 07:20 по местному времени в городе Яньтай в восточной провинции Шаньдун. За рулем автопогрузчика был 45-летний Ван Чжихуа.

Сотрудники полиции предприняли попытки остановить мужчину, но безуспешно, и в результате были вынуждены его застрелить. В настоящее время подробности инцидента и мотивы водителя устанавливаются.