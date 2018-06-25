Резня в таборе цыган: радикалы устроили погром на окраине Львова

В ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, трубами и цепями людей на окраине Львова в лесном массиве напала на лагерь цыган. В результате погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо человек, среди них 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, получили ранения. Об этом сообщает УНИАН.

Полиция задержала восьмерых подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних подростков.

Как сообщает «Громадське» со ссылкой на старшего инспектора Управления по соблюдению прав человека Нацполиции Украины Оксаны Санагурской, подозреваемые признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику националистической организации Misanthropic Division*, которая запрещена на территории России.

Санагурская рассказала, что подозреваемые находятся в райотделе полиции вместе с родителями и дают показания, им предоставили адвокатов.

В полиции заявили, что нападавшие имели четкий план погрома табора: они заранее определили позиции каждого из нападавших.

В комментарии для «Громадське» председатель общественной организации «Ромы Украины Тернипе» Николай Юрченко рассказал, что сотрудниками полиции нападавшие были задержаны во время погрома. Он добавил, что если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил. Председатель общественной организации добавил, что в лагере находилось 10 взрослых, среди которых беременная женщина, и четверо детей. На беременную также было совершено нападение.

Misanthropic Division - экстремистская организация, которая запрещена на территории России.