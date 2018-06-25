Бывшему генсеку НАТО отказали во въезде в США

Соединенные Штаты отказали в безвизовом въезде в страну бывшему генсеку НАТО и экс-министру иностранных дел Испании Хавьеру Солане. Сейчас он вынужден оформлять визу.

Политик должен был прибыть в США, чтобы выступить перед студентами Брукингского института в Вашингтоне. Причиной отказа стала поездка Соланы в Иран, пишет El Pais.

В американском посольстве пояснили, что запрос на въезд в страну отклоняется автоматически, если система считывает в паспорте отметки о посещении таких стран, как Иран, Сирия, Ирак, Ливия, Йемен, Судан. Испанцам, не посещавшим вышеперечисленные страны, не требуется оформлять визу для краткосрочного пребывания в США (до 90 дней).

Хавьер Солана занимал пост генерального секретаря ООН с 1995 по 1999 годы. Он также был главой МИД Испании с 1992 по 1995 годы.