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В Казанском цирке страус напал на зрителей: видео

Александра Арсентьева
12:44 25.06.2018
По предварительным данным, в результате инцидента никто из зрителей серьезно не пострадал
Видео: Регион-116 | Казань / ВКонтакте

В Казанском цирке страус набросился на зрителей. Очевидцы сняли инцидент на видео. Кадры были опубликованы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Регион-116 | Казань».

На ролике видно, как страус выбегает за пределы манежа и предпринимает попытки подняться вверх по зрительскому ряду прямо по сидящим на нем людям, но среагировавший дрессировщик уводит птицу с арены. По предварительным данным, в результате инцидента никто из зрителей серьезно не пострадал, сообщает «Татар-информ».  

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