В Казанском цирке страус напал на зрителей: видео

В Казанском цирке страус набросился на зрителей. Очевидцы сняли инцидент на видео. Кадры были опубликованы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Регион-116 | Казань».

На ролике видно, как страус выбегает за пределы манежа и предпринимает попытки подняться вверх по зрительскому ряду прямо по сидящим на нем людям, но среагировавший дрессировщик уводит птицу с арены. По предварительным данным, в результате инцидента никто из зрителей серьезно не пострадал, сообщает «Татар-информ».