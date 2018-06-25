Евросоюз лихорадит из-за миграционного кризиса

Лидеры ЕС никак не могут договориться о решении миграционной проблемы. Саммит, экстренно созванный в Брюсселе, не дал никаких результатов, несмотря на долгие консультации.

На встречу в столицу Бельгии приехали лишь 16 из 28 лидеров Европейского союза.

Отсутствие какого-либо общего плана действий по миграционному кризису признала немецкий канцлер Ангела Меркель. Она отметила, что сейчас нужно обсуждать проблему локально, то есть договариваться между несколькими странами внутри ЕС, чтобы хоть как-то решить затянувшийся кризис.

Больше всего от миграционной проблемы страдает как раз Германия, куда за три последних года прибыли больше миллиона беженцев. Всего же в ЕС, только по официальным данным, сейчас больше полутора миллионов вынужденных переселенцев.