Телохранитель Майкла Джексона рассказал о главной фобии поп-короля

В последние дни жизни, Майкл Джексон сильно переживал за собственную жизнь и безопасность своей семьи. Об этом изданию Daily Star рассказал в эксклюзивном интервью телохранитель звезды Мэтт Фиддес в преддверии девятой годовщины со дня смерти короля поп-музыки.

По его словам, Джексон даже собирался носить бронежилет на собственных выступлениях, опасаясь нападения убийц. Особенно сильно его паранойя разыгралась перед лондонским концертом, который так и не состоялся из-за смерти звезды.

Фиддес рассказал, что Джексон делился своими переживаниями о предстоящем туре, но был уверен, что должен «сделать это ради детей». По информации издания, король поп-музыки погряз в долгах и всерьез опасался за безопасность своей семьи.

Телохранитель подчеркнул, что Джексон делал «безумные» предложения о ношении бронежилета на сцене и постоянно думал о том, что его убьют во время выступления. Друзьям звезды стоило больших усилий убедить его в том, что публика любит его, и никто не посмеет сделать подобное.

Фиддес так же отметил, что Джексон был настолько худой, что можно было «прощупать все его кости». По словам телохранителя, он даже предложил Майклу прописать специальную диету, чтобы немного прийти в форму перед концертом.

«Он был постоянно на взводе, рассказал мне, что у него есть врач, который поможет ему в лондонском туре», - рассказал Фиддес.

По словам телохранителя, Джексон всегда хотел сниматься в кино, и если бы был жив, непременно бы осуществил свою мечту.

«Он не хотел стареть, он мечтал жить вечно. И то, что произошло с Майклом - просто роковая ошибка», - подытожил Мэтт Фиддес.

Майкл Джексон был найден мертвым 25 июня 2009 года. Причиной смерти стала передозировка медицинских препаратов. За непреднамеренное убийство двухлетний тюремный срок получил личный врач Джексона - Конрад Муарри. Король поп-музыки умер всего за месяц до начала своего лондонского тура.