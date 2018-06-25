Пассажирский автобус влетел в жилой дом в Кузбассе

Пассажирский автобус, следовавший из Кемерово в Юргу, влетел в жилой дом, пишет Регион-42 Кемерово.

Авария произошла в селе Глубокое. Водитель съехал с дороги после того, как у автобуса лопнуло колесо. Транспортное средство врезалось в изгородь частного дома, впечатавшись в стену.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося уточняются.