Массовое отравление на свадьбе: около ста человек госпитализированы после застолья

Почти сто человек, в том числе дети, были доставлены в больницы с признаками отравления после свадьбы в грузинском Батуми. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».

По информации телеканала, в ресторане, где проходило торжество на 400 человек, свою причастность к произошедшему отрицают.

В центре здравоохранения Аджарии телекомпании рассказали, что причины массового отравления станут известны через несколько дней, их установит экспертиза.

Как заявила одна из пострадавших, в ресторане не соблюдались правила хранения еды и напитков, стол, на котором стояли закуски и рыба, был накрыт за несколько часов до торжества, а в самом помещении было жарко.