Никита Белых этапирован из СИЗО в колонию

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за получение взятки, был этапирован из московского СИЗО «Лефортово» в колонию. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Никита Белых этапом отправлен в колонию к месту отбывания наказания», - сказал он.

Мельников, которого цитирует ТАСС, добавил, что перед отбытием в колонию Белых осмотрел тюремный врач, выдавший страдающем рядом заболеваний политику все необходимые медикаменты.

Место, где Белых станет отбывать наказание, не будет раскрываться до его туда прибытия.

Белых был задержан с поличным при получении взятки в июне 2016 года в одном из ресторанов в Москве. В феврале 2018 года его признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 миллионов рублей.