Кенгуру решил помочь футболистам во время игры: видео

Во время футбольного матча между клубами Belconnen United и Canberra на поле выскочил кенгуру. Видео появилось в микроблоге Capital Football.

Животное некоторое время задержалось возле ворот, а потом ускакало с поля. Игроки пытались прогнать его с помощью мяча, но это удалось не сразу: прежде чем удалиться, животное несколько раз проскакало поперек поля.