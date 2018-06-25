Кенгуру решил помочь футболистам во время игры: видео
Животное несколько раз проскакало поперек поля прежде чем удалилось.
Видео: Capital Football / Twitter
Во время футбольного матча между клубами Belconnen United и Canberra на поле выскочил кенгуру. Видео появилось в микроблоге Capital Football.
Животное некоторое время задержалось возле ворот, а потом ускакало с поля. Игроки пытались прогнать его с помощью мяча, но это удалось не сразу: прежде чем удалиться, животное несколько раз проскакало поперек поля.