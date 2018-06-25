СМИ: НАТО проиграет войну с Россией из-за плохих дорог в Прибалтике

В случае военного конфликта НАТО с Россией, командование альянса не успеет вовремя перебросить свои войска на восток из-за плохих дорог в Прибалтике, а также бюрократии в ряде стран-членов блока, пишет Washington Post.

К такому выводу пришли в НАТО после проведения американским военным командованием военных игр.

Отмечается, что транспортная инфраструктура в странах Прибалтики и Польше не подходит для передвижения тяжелой техники НАТО. Кроме того, в России лучше знают страны Восточной Европы, поскольку они входили в организацию Варшавского договора. С тех пор ситуация с инфраструктурой не претерпела значительных изменений.

Кроме того, российские железнодорожные пути отличаются от западных, соответственно эшелоны с техникой могут застрять на границе из-за необходимости перейти на железнодорожную колею другого размера, обычные дороги для переброски войск из Польши в Литву подходят плохо.

Продвижение войск может также замедлиться из-за прохождения паспортного контроля в ряде европейских стран. Так, власти Германии разрешают передислоцировать войска только в ночное время в будние дни, в Швеции заявку на передвижение военной техники и людей надо подавать за несколько недель.