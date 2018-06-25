Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Российский лидер Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил, что итоги голосования свидетельствуют о большом политическом авторитете Эрдогана, «широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны».

Также президент России отметил поступательный характер развития российско-турецких отношений, которые по нескольким направлениям выходят на стратегический уровень.

В Кремле также подчеркнули, что Путин заявил о готовности продолжать содержательный диалог, совместную работу по двусторонней региональной и международной повестке дня, добавив, что это отвечает коренным интересам народов Российской Федерации и Турции.

По предварительной официальной информации, на досрочных президентских выборах в Турции победу одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его показатель составляет 52,5%. Ближайшим конкурентом Эрдогана является Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, ему свои голоса отдали 30,7% избирателей.