Эксперт объяснил слова Рабиновича об обнищании Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, критикуя украинские власти, пытается повысить свой политический рейтинг в преддверии выборов президента Украины.

Такого мнения придерживается Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, пишет RT.

«Мы увидим зарегистрированных кандидатов в президенты только зимой 2019 года, но Рабинович один их тех людей, которые уже изъявили желание баллотироваться», - цитирует его телеканал.

Ранее Рабинович заявил, что власти Украины довели страну до обнищания, констатировав, что большинство украинцев в этом году даже не могут позволить себе взять отпуск.

Бортник согласился с парламентарием, отметив, что Украина является страной, в которой уровень дохода один из самых низких в Европе. По словам эксперта, депутат описал ситуацию, в которой оказались все украинцы.