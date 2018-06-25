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Мамай посмертно представлен к присвоению звания Героя ДНР

Александра Арсентьева
10:51 25.06.2018
Мамиев погиб в мае этого года под Донецком. Он получил осколочные ранения в грудь, живот и голову.
Мамай посмертно представлен к присвоению звания Героя ДНР
Фото: Dawid Hudziec / novorosinform.org / Globallookpress

Погибший при отражении атаки ВСУ командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай) главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко представлен к присвоению звания Героя ДНР посмертно. Об этом сообщается в Telegram-канале Inside Donetsk.

В мае 2014 года Мамиев приехал в Донбасс из Осетии. Воевал на стороне ДНР в батальоне «Востоке», потом перешел в «Пятнашку» и в скором времени стал ее командиром. Под его руководством подразделение участвовало во всех ключевых операциях по освобождению территорий ДНР. Он все время находился на переднем крае на самых опасных участках фронта.

Мамиев погиб в мае этого года под Донецком. Он получил осколочные ранения в грудь, живот и голову. Врачи боролись за жизнь комбата, однако спасти его не удалось.

 

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