Казахстан запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик

Министерство сельского хозяйства Казахстана из-за птичьего гриппа запретило ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении министерства говорится, что высокопатогенный птичий грипп был зафиксирован в Самарской, Пензенской и Курской областях, где осложнилась эпизоотическая ситуация.

«Запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию республики», - сказано в заявлении ведомства.

Также запрещен ввоз кормовых добавок и кормов, не прошедших тепловую обработку. Кроме того, запрещено на территорию Казахстана ввозить охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя или разделки птиц.