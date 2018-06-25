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Жители Окинавы устроили протест на лодках против строительства авиабазы США

Андрей Аркадьев
10:18 25.06.2018
Демонстрантов, пытавшихся прорваться на территорию строительства объекта, задержала береговая охрана Японии.
Жители Окинавы устроили протест на лодках против строительства авиабазы США
Фото: Richard Atrero de Guzman AFLO/Globallookpress

Жители японского острова Окинава провели акцию протеста в связи с планами строительства новой авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма в бухте Хэноко, пишет Kyodo.

Около 170 человек подплыли на надувных лодках и байдарках к месту работ. Протестующие держали в руках плакаты с призывами против строительства аэродрома. Многие демонстранты попытались преодолеть заграждения, установленные вокруг территории строящегося объекта, однако их задержала японская береговая охрана.

Семнадцатого августа планируется приступить к работам по засыпке грунта в море в бухте Хэноко для строительства взлетно-посадочной полосы. Сюда, на север Окинавы власти Японии хотят перенести военную базу США из города Гинован. Местные жители не согласны с таким решением и требуют вывести американский военный объект за пределы префектуры.

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