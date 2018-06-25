Ученые рассказали, какая упаковка для молока опасна для здоровья человека

Специалисты Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью провели исследование, в ходе которого выяснилось, что использование полимерной тары для молока несет серьезные риски здоровью человека. Об этом сообщает журнал «Анализ риска здоровью».

Ученые интерес к такой таре объяснили широким распространением данного вида упаковки на российском рынке. Ими было проведено 25 проб молока из пластиковых бутылок и пакетов на наличие фталатов. В результате исследования выяснилось, что в 58% проб молока из пакетов и в 40% проб из бутылок эти вещества присутствуют.

Опасность молока из ПЭТ-бутылки и полиэтиленовой пленки вызвана большим уровнем ди-2-этилексилфталата. Ученые заявили, что больше всего от фталатов страдают эндокринная система и печень.

Специалисты также отмечают, что не проводилось исследование молока в тетрапаках. Но известно, что в такой упаковке содержится до 20% полиэтилена.