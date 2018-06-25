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Футбольная команда и тренер пропали в пещере в Таиланде

Александра Арсентьева
09:38 25.06.2018
Сотрудники парка сообщили о том, что обнаружили мотоцикл и 11 велосипедов, оставленные рядом с входом в пещеру вместе с рюкзаками, футбольными бутсами и прочим спортивным оборудованием.
Футбольная команда и тренер пропали в пещере в Таиланде
Фото: thaipbs.or.th

В пещере Кхао Луанг в Таиланде пропали 11 футболистов и их тренер. Об этом сообщают Bangkok Post и Thai PBS.

По информации Bangkok Post, на данный момент спасатели пытаются их найти. Пещера находится в национальном заповеднике в населенном пункте Понг Пха. Для того, чтобы туристам попасть внутрь, необходимо пересечь небольшой ручей. Когда в нем вода поднимается, пещеру для посетителей закрывают.

24 июня сотрудники парка сообщили о том, что обнаружили мотоцикл и 11 велосипедов, оставленные рядом с входом в пещеру вместе с рюкзаками, футбольными бутсами и прочим спортивным оборудованием. Сотрудники парка связались с местным футбольным клубом, в котором подтвердили, что эти вещи принадлежат тренеру и 11 спортсменам. Как заявил представитель клуба, они вошли в пещеру и не смогли выйти, потому что выход затопило из-за поднявшейся воды, сообщает Thai PBS.

Чтобы найти тренера и футболистов, сотрудники парка прошли три километра вглубь пещеры, однако из-за сильного дождя должны были прекратить поиски.

Как сообщает Bangkok Post, Группа из 17 военнослужащих ВМС Таиланда прибыла к предполагаемому месту пропажи спортсменов и присоединилась к поискам.

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