В Нигерии почти сто человек погибли в битве за воду

В центральной части Нигерии столкновения между пастухами и фермерами унесли жизни 86 человек. Конфликт в штате Плато произошел из-за земельных угодий и водных источников.

В результате стычек также получили ранения шесть человек, было сожжено 50 домов, пишет Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал местных жителей сохранять спокойствие и пообещал приложить все усилия, чтобы найти виновных и восстановить мир.