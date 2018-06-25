В Нигерии почти сто человек погибли в битве за воду
Фермеры и скотоводы конфликтуют за право пользоваться земельными угодьями и водными источниками.
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В центральной части Нигерии столкновения между пастухами и фермерами унесли жизни 86 человек. Конфликт в штате Плато произошел из-за земельных угодий и водных источников.
В результате стычек также получили ранения шесть человек, было сожжено 50 домов, пишет Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал местных жителей сохранять спокойствие и пообещал приложить все усилия, чтобы найти виновных и восстановить мир.