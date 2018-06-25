Боевики «ан-Нусры»* напали на перешедшие на сторону властей населенные пункты

В течение прошедших суток в южной зоне деэскалации боевики «Джабхат-ан-Нусры»* атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Правительственными войсками совместно с формированиями Сирийской свободной армии при поддержке российских ВКС наступление террористов отражено. Террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с ДШК и до 70 человек убитыми. Среди военнослужащих Сирийской арабской армии потерь нет.

В воскресенье на сторону правительственных войск добровольно перешел населенный пункт Эт-Тубба провинции Деръа. В настоящее время на сторону сирийского правительства перешло 12 населенных пунктов.

Российским Центром по примирению враждующих сторон организована доставка гуманитарной помощи мирному населению в южную зону деэскалации.

Также сегодня запланированы три гуманитарных конвоя ООН в освобожденные населенные пункты Эль-Бустан, Джасим и Эт-Тайба.

*деятельность террористической организации «Джабхат-ан-Нусра» запрещена на территории РФ.