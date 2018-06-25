В Италии запретили помогать тонущим беженцам

В правительстве Италии принято решение запретить спасателям своей страны помогать судам, перевозящим беженцев в Средиземном море, невзирая на подаваемые им сигналы. Об этом пишет газета The Independent.

В воскресенье итальянские спасатели получили шесть сигналов бедствия от судов, которые переправляли мигрантов из Северной Африки в Европу.

Власти Италии заявили, что корабли с беженцами находились в территориальных водах Ливии и спасение людей находится под ответственностью Триполи.