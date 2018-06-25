Для водителя и автомобиля: топ-5 правил безопасной езды во время жары

По сообщению Гидрометцентра, 30-градусная жара вернется в Москву в середине этой недели. В связи с этим автоэксперты дали несколько рекомендаций по безопасной езде во время летнего зноя. Советы специалистов опубликованы на сайте «Авторадио».

Перед поездкой автомобиль необходимо проветривать. В жару воздух в салоне закрытой машины может нагреваться до 60 градусов. Остудить автомобильную «сауну», конечно, способен кондиционер, но под действием высокой температуры «кожа» и пластик отделки автомобиля могут выделять ядовитые вещества, отравляющие человеческий организм.

Автомобиль нужно держать в чистоте. Независимо от цвета машины грязный кузов под солнечными лучами нагревается быстрее, потому что чистая отполированная поверхность отражает часть тепловых лучей. Поэтому в жару необходимо чаще устраивать водные процедуры своему автомобилю. «Чистое» правило распространяется и на салон машины. Если на торпеде остались разводы грязи, то прямые солнечные лучи могут навсегда «зафиксировать» такой трафарет.

В пробке нужно глушить двигатель. Плотный городской трафик и жара - самые сложные условия работы для машины. Автомобиль передвигается медленно, он не охлаждается встречными потоками ветра. Система кондиционирования работает в интенсивном режиме и может стать причиной перегрева двигателя. Поэтому необходимо иногда проверять температуру охлаждающей жидкости и при приближении к 100 градусам кондиционер отключать, а лучше заглушить двигатель.

Необходимо держать дистанцию и смотреть на дорогу сквозь солнечные очки. В жару асфальт покрывается тонкой маслянистой пленкой, которая может «повести» машину в сторону в самый неподходящий момент, поэтому нужно держать безопасную дистанцию с другими участниками дорожного движения.

Опасность также может возникнуть во время езды против солнца, которое слепит автомобилиста и снижает видимость. Поэтому для вождения надо использовать специальные солнцезащитные очки.

Нужно следить за собственным здоровьем. Во время жары человек быстрее устает, у него снижается реакция и растет давление. Поэтому в дорогу необходимо с собой брать бутылку чистой воды и пить каждые 15 минут по несколько глотков - это позволит избежать обезвоживания. Даже при небольшом недомогании лучше остановить автомобиль, отдохнуть и потом продолжить путь.

Заядлые «кондиционерщики» также должны помнить, что сильно рискуют - с таким агрессивным охладителем легко простудиться. Направлять поток воздуха нужно в середину салона, избегая прямых попаданий на людей и на лобовое стекло, оно при резких перепадах температур может треснуть.