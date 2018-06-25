Самое молодое государство мира утонуло в убийствах и изнасилованиях

Государство Южный Судан, расположенной в центральной части Африки, стало независимым в июле 2011 года после подписания соответствующей декларации, тогда же оно стало и членом ООН, чуть позже - членом ВМФ и Всемирного банка. Но практически все эти годы на территории страны идет гражданская война, в ходе которой массово гибнет мирное население.

Конфликт между Южным Суданом и Суданом в спорной зоне Южного Кордофана начался еще в мае 2011 года, то есть до подписания декларации, в марте 2012 года он вспыхнул с новой силой, а с конца 2013 года вооруженные столкновения охватили существенную часть страны. Южный Судан на сегодня имеет по крайней мере три территории со «спорным статусом», а население гибнет не только из-за боестолкновений, но и из-за болезней - в 2014 году в стране началась эпидемия холеры.

Тысячи людей скрываются от войны в болотистом городе Ньяла, который посетил корреспондент The Guardian Питер Бомонт. В своей колонке он цитирует укрывающихся в городе жителей, которые, в свою очередь, утверждают, что правительственные солдаты творят самые настоящие зверства, сжигают дома, устраивают расстрелы, насилуют и поощряют массовый грабеж, забирая все - от крупного рогатого скота до сбережений.

В публикации подчеркивается, что сообщения очевидцев подтверждают ранее полученные доклады от сотрудников ООН и международных агентств. Люди вынуждены жить в убогих условиях на болотах, им не хватает продовольствия и медикаментов, пишет Бомонт.

Ряд свидетелей сообщили, что солдаты часто нападают на рассвете, используют бронетехнику, а гражданские лица становятся как жертвами целенаправленных нападений, так и перекрестного огня, когда власти и ополчение атакуют друг друга.

«Правительство и ополченцы атаковали примерно в 5 утра. Они не просто искали бойцов, они стреляли в всех. Мы спрятались, пока солдаты не пошли дальше, а затем решили посмотреть, что произошло. Мы похоронили 18 человек, включая детей и стариков», - рассказал один из них.

По словам еще одного очевидца, не редки случаи, когда местных жителей сжигают заживо.

«Было убито много людей, включая двух стариков, которые были сожжены в их хижинах», - описывает он другое нападение, уточняя, что жертвам было 90 и 72 года.

Как добавляет колумнист The Guardian, постоянное насилие привело к, по сути, настоящему гуманитарному кризису в Южном Судане, который усугубляется отсутствием систем обеспечения безопасности населения.